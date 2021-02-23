Josef’ten TEGV’ye bağış
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza'dan TEGV çocuklarına anlamlı bir destek geldi. Brezilyalı oyuncu, 17 Ocak 2021 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan ve G.Saray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ikinci yarısında giydiği formayı ve gol attığı kramponu, daha fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50