Haberler Beşiktaş Josef’ten TEGV’ye bağış

Josef’ten TEGV’ye bağış

'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu 'dan TEGV çocuklarına anlamlı bir destek geldi. Brezilyalı oyuncu, 17 Ocak 2021 tarihinde 'ta oynanan ve 'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ikinci yarısında giydiği formayı ve gol attığı kramponu, daha fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Josef’ten TEGV’ye bağış
'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu 'dan TEGV çocuklarına anlamlı bir destek geldi. Brezilyalı oyuncu, 17 Ocak 2021 tarihinde 'ta oynanan ve 'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ikinci yarısında giydiği formayı ve gol attığı kramponu, daha fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.
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