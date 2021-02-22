Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş yorumu! "Sineklerle uğraşmamak gerek"

Büyük ve güçlüyseniz bu çok önemli… Büyüklüğünüz tarihinizden, gücünüz cümle aleme karşı tek yumruk olmanızdan kaynaklanıyorsa bu daha da önemli… Sizin için zafere giden yol açık demektir… Beşiktaş bu tanıma tam uyuyor.

Beşiktaş yönetimi tüm olumsuzluklara rağmen oyunculara ödemelerini yapıyor, oyuncular da şampiyonluğun paradan çok daha önemli olduğunu tüm yürekleriyle kabul etmiş şekilde savaşıyorlar… Sergen Yalçın ve ekibinin bu konudaki fedakarlığı ve sağlam duruşu da her türlü takdirin üzerinde… Yani şu ana kadar sergilenen duruş muhteşem… Öyleyse şimdi safları daha da sıklaştırma zamanıdır… Yönetim, teknik heyet ve futbolcular coşkulu bir şekilde şampiyonluk koşusunu sürdürmelidirler.