Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş yorumu! "Sineklerle uğraşmamak gerek"

Bunun için kim, ne fedakarlık yapması gerekiyorsa yapmalıdır.. Bildiğim kadarıyla yapılıyor da... Misal yönetim ve Sergen hoca benim bildiğim sözleşme konusunda kalplere imzaları attılar bile... Lig bitince kağıt üzerine de atılır o imzalar... Başka türlüsünü kimse düşünmesin...
Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmalıyım ki algılara karşı dikkatli olmak, büyük hedefe odaklanmak, "sineklerle" uğraşmamak gerek. Unutmayalım ki, kartallar sinek avlamaz!
Beşiktaş çok heybetli ve çok güçlü. Şampiyonluk koşusunu en önde tamamlayabilecek kadar da kararlı. Bu fırsatı şansa çevirmek, kenetlenmek, algı oyunlarına karşı uyanık olmak şampiyonluk denen hazineye giden yolun kilometre taşlarıdır… Kimse unutmasın, bu sezon şampiyonluk her zamankinden çok değerli. O nedenle büyük bir zafer için küçük fedakarlıklardan kaçınmamak gerek.