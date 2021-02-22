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'dan 'a Ghezzal yanıtı! “Sezon sonu görüşelim”

, Ghezzal’ın bonservisini almak için ’la temasa geçti. Oyuncunun performansının yükselmesini fırsat bilen ekibi, “Sezon sonu görüşelim” yanıtını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:07 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Leicester'dan Beşiktaş'a Ghezzal yanıtı! “Sezon sonu görüşelim”

yönetimi, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcular ve kulüpleriyle şimdiden söz kesmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisini almak istediği oyuncular arasında ilk sıraya 'i koyan siyah-beyazlılar, 'ın kulübü City ile de temas kurdu. Cezayirli oyuncu için temsilcisiyle bonservis beklentileri noktasında yönetim tarafından görüşme gerçekleştirildi.

14 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
ekibi, Ghezzal ile ilgili niyetlerini ileten Beşiktaş'a, "Bonservis konusunu şimdi değil sezon sonu görüşelim" yanıtını verdi. , özellikle 'ne gidilmesi durumunda Cezayirli oyuncuyla yola devam etme şartlarını zorlayacak. Performansı yükselen ve ikinci baharını yaşayan Ghezzal'ı 2018'de 14 milyon euro'ya transfer eden Leicester'ın 5 milyon euro üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor.


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