Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın teklifi için kararını verdi!

Süper Lig'de 26. haftayı bay geçen Beşiktaş'ın zirve takibi sürüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde dikkat çeken bir performansa imza atıyor.
Süper Lig'de 26. haftayı bay geçen Beşiktaş'ın zirve takibi sürüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde dikkat çeken bir performansa imza atıyor.
Ligde şampiyonluk kovalayan Kara Kartal'da, kiralık oyuncularla iç transfer çalışmaları için de yoğun mesai harcanıyor.
O isimlerden biri olan Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ta yönetimin bir türlü ücrette anlaşamadığı Dorukhan Toköz defteri tamamen kapandı.
Yönetici Emre Kocadağ'ın oyuncu ve menajeriyle beş kez masaya oturduğu ancak anlaşmadığı belirtildi.
Dorukhan'ın son olarak yıllık 7 milyon TL garanti para ve maç başına 100 bin TL'yi kabul etmediği öğrenildi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 3 asiste imzasını attı.