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'ın teklifi için kararını verdi!

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasını bay geçen Beşiktaş, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden olan 'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:14
Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın teklifi için kararını verdi!

'de 26. haftayı bay geçen 'ın zirve takibi sürüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde dikkat çeken bir performansa imza atıyor.

Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın teklifi için kararını verdi!

Ligde şampiyonluk kovalayan Kara Kartal'da, kiralık oyuncularla iç transfer çalışmaları için de yoğun mesai harcanıyor.

Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın teklifi için kararını verdi!

O isimlerden biri olan 'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın teklifi için kararını verdi!

'ta yönetimin bir türlü ücrette anlaşamadığı defteri tamamen kapandı.

Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın teklifi için kararını verdi!

Yönetici Emre Kocadağ'ın oyuncu ve menajeriyle beş kez masaya oturduğu ancak anlaşmadığı belirtildi.

Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın teklifi için kararını verdi!

Dorukhan'ın son olarak yıllık 7 milyon TL garanti para ve maç başına 100 bin TL'yi kabul etmediği öğrenildi.

Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın teklifi için kararını verdi!

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon formasıyla çıktığı 23 maçta 3 asiste imzasını attı.

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