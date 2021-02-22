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'la nikah tazeliyor! Sözleşme detayları belli oldu

yönetimi, teknik direktör ile masaya oturup nikah tazeleyecek. Usta hocaya 1 milyon euro’dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:45 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Sergen Yalçın'la nikah tazeliyor! Sözleşme detayları belli oldu

Beklentilerin üstünde bir performansla 'ı zirve yarışında tutan 'ın, efsanesi olduğu kulüpteki geleceği son dönemde en büyük tartışma konusu oldu.

'ndaki maçının ardından "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" açıklamasında bulundan Yalçın'ın sözleri gündeme bomba gibi oturmuştu.


SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!
Başkan ile Sergen Yalçın arasında herhangi bir problem olmadığı öğrenilirken, tarafların en yakın zamanda masaya oturacağı öğrenildi. Yalçın ile mart ayı içerisinde sözleşme konusunun çözüme kavuşturulacağı belirtilirken, kontrat detayları da ortaya çıktı. Yönetimin, Sergen Yalçın'a başarı primleri haricinde yıllık 1 milyon euro gibi bir rakam karşılığında 2+1 sezonluk sözleşme teklifinde bulunacağı belirtildi.

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