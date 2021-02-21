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Son dakika spor haberleri: 'in genç yıldızına pençesi!

'de şampiyonluk mücadelesi veren , bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, 'ın talebi doğrultusunda Süper Lig'de forma giyen genç orta saha oyuncusunu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 12:08
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in genç yıldızına Kartal pençesi!

'de bu sezon gözünü şampiyonluğa diken , bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in genç yıldızına Kartal pençesi!

Transferde gelecek vadeden genç isimlere öncelik verecek olan siyah-beyazlılar, teknik direktör tarafından oluşturulan transfer listesindeki futbolcularla temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in genç yıldızına Kartal pençesi!

'nın emeklilik ihtimali ve 'ün de yeni sözleşmeyi henüz imzalamaması sebebiyle ilk olarak orta sahaya bir takviye düşünen yönetimi, 'in genç yıldız adayı için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in genç yıldızına Kartal pençesi!

Akşam'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 'nin 22 yaşındaki ön liberosu 'ı gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in genç yıldızına Kartal pençesi!

Tıpkı gibi solak olan genç futbolcu için sezon sonu teklif yapılacağı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in genç yıldızına Kartal pençesi!

Bu sezon 14 lig karşılaşmasına çıkan Yalçın, 1 gol kaydetti. ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.

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