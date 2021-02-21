Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in genç yıldızına Kartal pençesi!

Süper Lig 'de bu sezon gözünü şampiyonluğa diken Beşiktaş , bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde gelecek vadeden genç isimlere öncelik verecek olan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından oluşturulan transfer listesindeki futbolcularla temaslara başladı.

Atiba'nın emeklilik ihtimali ve Dorukhan Toköz'ün de yeni sözleşmeyi henüz imzalamaması sebebiyle ilk olarak orta sahaya bir takviye düşünen Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'in genç yıldız adayı için harekete geçti.