Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

Son dakika spor haberleri: 'ın planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasını bay geçen , 27. haftada oynanacak olan karşılaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda devre arasında takıma katılan ile ilgili plan da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 16:34
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

, ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezonun planlamaları ise şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

Kiralık olarak kadroda bulunan oyunculardan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen siyah-beyazlılar da başkan Ahmet Nur Çebi'nin yola birlikte devam etmek istediği diğer isim .

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

29 yaşındaki milli futbolcuyu 3 yıl önce Everton'a rekor bedellere gönderen , 25 milyon Euro'ya yakın parayı kasasına koymuştu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

Avrupa Şampiyonası öncesi yeniden form tutmak ve yükselişe geçmek için 'a dönen Cenk ile gelecek yıl da devam etmenin planları yapılıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

ÇEBİ'DEN UZUN VADELİ PLAN

Everton ile Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek için kaynağı Cyle Larin yaratacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

Bu sezon resmi maçlarda 15 gole ulaşan ve Avrupa'dan talipleri artan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda 12-15 milyon Euro arası bir bedelle transferi planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

Larin'in ayrılığının gerçekleşmesi halinde gelen rakamın bir kısmı Cenk'in bonservisini almak için kullanılacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

Çebi'nin birlikte uzun vadeli planlar yapmak istediği Tosun Paşa'nın Everton ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olması sebebiyle transferin çözülebileceği düşünülüyor. Milli yıldızın da takımda kalmaya ve yoluna ile devam etmeye gönüllü olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

KRİTİK GÜN

29 yaşındaki oyuncunun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı yarın (22 Şubat) belli olacak. Gençlerbirliği maçında sol dizine aldığı darbe sonrası ödem sorunu yaşayan ve takımla idmanlara çıkamayan Cenk'in durumu netleşecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! Larin ve transfer...

Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili kesin kanaatte bulunmak için dizindeki ödemin geçmesi bekleniyordu. Sol dizindeki şişliği kontrol edecek olan doktorların raporuna göre Cenk ya antrenmanlara çıkacak ya da tedavisine başlanacak. (Sabah)

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