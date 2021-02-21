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Son dakika spor haberi: 'un sakatlığındaki neden ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasını bay geçen Beşiktaş, 'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Milli futbolcunun sakatlığının nedeni ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 10:21
Son dakika Beşiktaş spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığındaki neden ortaya çıktı!

'ta şoku yaşanıyor... Siyah-beyazlı takımın ara transferde Everton'dan kiraladığı golcü oyuncu Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığındaki neden ortaya çıktı!

Yıldız ismin sakatlığının ciddileşmesindeki esas neden ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığındaki neden ortaya çıktı!

'a fırtına gibi dönen , hırsının kurbanı oldu.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığındaki neden ortaya çıktı!

Gençlerbirliği maçında iki gol atan Cenk'in dizine soyunma odasında küçük bir tedavi uygulandı ve 3 gün boyunca dinlenmesi tavsiye edilerek zorlamaması söylendi.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığındaki neden ortaya çıktı!

Ancak uzun süre yedek kaldığı için bir an önce formasını almak isteyen Cenk, İstanbul'a döner dönmez ertesi gün soluğu Ümraniye'de aldı.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığındaki neden ortaya çıktı!

Şut çalışması sırasında kendisini zorlayınca dizinde ödem meydana geldi. Milli futbolcunun Yukatel Denizlispor maçında forma giyememe ihtimali var.

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