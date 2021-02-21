Sergen Yalçın oyuncularını böyle motive etti: Gurur duyuyorum

ASLA PES ETMEDİNİZ
"Evet, sezona sıkıntılı başladık, bunun sancısını yaşadık. Fakat bugün ligin en korkulan ekibi olduk. Çoğu maçımızı 10 kişi bitirdik. Mücadelenizi, profesyonelliğinizi her zaman takdir ettim, bunu da dile getirdim. Bu yorucu takvime rağmen takıma kattığınız bu hava nedeniyle, mücadeleniz nedeniyle, pes etmemeniz nedeniyle hepinize yönetim, taraftar ve kendi adıma teşekkür ederim; hepinizle gurur duyuyorum." Sergen Yalçın'ın bu sözleri sonrası oyuncular da usta çalıştırıcıya, "Sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" sözünü verdiler.
ANINDA MÜDAHALE
Sergen Yalçın, idman öncesi takımı motive etti ardından fırtına estirdi. Usta hoca, oyuncuların zaman zaman yaptığı hatalarda çalışmayı anında durdurup hatalarını anlattı. Hatta bazen topu ayağına alıp uygulamalı olarak gösteri sundu. Yalçın disiplinden yine taviz vermedi.
80
Siyah-beyazlıların listesindeki İngiliz forvet, kulüp kariyerinde 342 maça çıkarken, rakip fileleri tam 80 kez havalandırdı. 51 de asist yapan Carroll, toplamda 131 gole direkt olarak katkı sağladı.