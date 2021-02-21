Beşiktaş'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

Süper Lig'de haftayı bay geçen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde istikrarlı grafiği ile zirve takibini sürdürüyor.
Süper Lig'de haftayı bay geçen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde istikrarlı grafiği ile zirve takibini sürdürüyor.
Siyah-beyazlı takımda bir yandan şampiyonluk mücadelesi verilirken diğer yandan da iç-dış transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Takımdaki durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'tı...
Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'dan 500 bin euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.
Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.