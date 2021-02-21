Beşiktaş'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

Süper Lig 'de haftayı bay geçen Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde istikrarlı grafiği ile zirve takibini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takımda bir yandan şampiyonluk mücadelesi verilirken diğer yandan da iç-dış transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.