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'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

Son dakika transfer haberleri... 'de ezeli rakipleriyle kıyasıya bir zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ta, özellikle iç transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı takımda geleceği merak edilen yıldız ismin durumu sezon sonunda bırakıldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 09:25
Beşiktaş'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

'de haftayı bay geçen , teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde istikrarlı grafiği ile zirve takibini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

Siyah-beyazlı takımda bir yandan şampiyonluk mücadelesi verilirken diğer yandan da iç-dış transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

Takımdaki durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'tı...

Beşiktaş'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

'ın Hes Kablo Kayserispor'dan 500 bin euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.

Beşiktaş'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

Sabah'ta yer alan habere göre Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.

Beşiktaş'ta yıldız isimle ilgili karar sezon sonuna bırakıldı!

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.

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