Son dakika spor haberleri: Dominant Beşiktaş! Her alanda fark attı

Beşiktaş, attığı 53 golle ligin en skorer ekibi olurken, siyah- beyazlıların dikkat çeken bir diğer istatistiği ise topa sahip olma oranı oldu. Boy gösterdiği karşılaşmalarda rakibe baskı kurarak oyunu kontrol eden Sergen Yalçın'ın öğrencileri, topa sahip olmada oldukça başarılı bir grafik yakaladı. Geride kalan 24 karşılaşmada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynayan Kartallar, rakiplerine de büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş'ın bu sezon en çok topla oynadığı karşılaşmalar ise deplasmanda 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesiyle yine rakip sahada 4-1 galip gelinen Karagümrük maçları oldu. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde yüzde 72'lik topa sahip olma ortalamasıyla oynadı.

EN DÜŞÜKTE EN FARKLI ZAFER

Beşiktaş geride kalan 24 haftanın yalnızca 3'ünde topa hakim olma konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise Beşiktaş'ın bu 3 maçı da kazanmış olması. Başakşehir'i 3-2 yenen Kartal bu maçta yüzde 44 topa sahip olurken, bir hafta sonra ise Fenerbahçe deplasmanında yine yüzde 44'le oynadı. Sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılıp Larin'in 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi kaldılar. Kartal'ın bu sezon en az topa sahip olduğu karşılaşmanın ise Rize maçı olması dikkat çekti. Beşiktaş, ligde en az topa sahip oldukları maçtan 6-0 galibiyetle ayrılarak sezonun en farklı zaferine imza attı.

10 KİŞİ DE KALSA HAKİM

Beşiktaş bu sezon oynadığı 24 maçın 5'inde sahada 10 kişi kaldı. Ancak bu maçlarda da topa sahip olma üstünlüğünde dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Denizli, Gaziantep, Fenerbahçe, Trabzon ve Konya karşılaşmalarında 10 kişi kalan Beşiktaş, bu maçlardan yalnızca Fenerbahçe maçında topa sahip olma konusunda rakibinin gerisinde kaldı. Beşiktaş; Denizlispor'a yüzde 51, Gaziantep'e yüzde 69, Trabzonspor'a yüzde 64, Konyaspor'a karşı ise yüzde 58 oranında topa sahip oldu.