Haberler Beşiktaş Kartal'a nazar değdi

Kartal'a nazar değdi

’ta sakatlara yenileri eklendi. Bu kez Cenk’te ödem tespit edildi. Sakat oyuncu sayısı bir anda 5'e yükseldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:04 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Kartal'a nazar değdi

Performansıyla büyük beğeni toplayan 'a kötü haberler arka arkaya geldi. Sakatlara yenilerin eklenmesi can sıktı. Son olarak maçında ve sakatlanmıştı. Ghezzal'in durumu önceki gün netleşirken dün de Tosun Paşa'dan kötü haber geldi. MR'ı çekilen Tosun'un sol dizinde ödem tespit edildi ve tedaviye alındı. Cenk, bay geçilen hafta sonrası karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Öte yandan siyah-beyazlılarda Francisco Montero'da sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık, Ghezzal'da sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama, 'da da sağ uyluk arka adalesinde yaralanma var. 'ın durumu ise iyiye gidiyor. ve Rıdvan dün takımdan ayrı çalıştılar.

PAZARTESİ NETLEŞECEK

Cenk Tosun'un daha çıktığı ilk maçta sakatlanması akıllara, "Sakat olarak mı geldi?" sorusunu getirirken, kulüpten yapılan açıklamalarda sakatlığın tamamen şanssızlık olduğu bildirildi. Oyuncunun darbeye bağlı bir sakatlık geçirdği kaydedilirken, kesin durumunun pazartesi günü yapılacak kontrol sonrası netleşeceği öğrenildi.

SON DAKİKA