Kartal'a nazar değdi

Performansıyla büyük beğeni toplayan Beşiktaş'a kötü haberler arka arkaya geldi. Sakatlara yenilerin eklenmesi can sıktı. Son olarak Gençlerbirliği maçında Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun sakatlanmıştı. Ghezzal'in durumu önceki gün netleşirken dün de Tosun Paşa'dan kötü haber geldi. MR'ı çekilen Tosun'un sol dizinde ödem tespit edildi ve tedaviye alındı. Cenk, bay geçilen hafta sonrası Denizlispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Öte yandan siyah-beyazlılarda Francisco Montero'da sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık, Ghezzal'da sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama, Rıdvan'da da sağ uyluk arka adalesinde yaralanma var. Oğuzhan'ın durumu ise iyiye gidiyor. Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan dün takımdan ayrı çalıştılar.

PAZARTESİ NETLEŞECEK

Cenk Tosun'un daha çıktığı ilk maçta sakatlanması akıllara, "Sakat olarak mı geldi?" sorusunu getirirken, kulüpten yapılan açıklamalarda sakatlığın tamamen şanssızlık olduğu bildirildi. Oyuncunun darbeye bağlı bir sakatlık geçirdği kaydedilirken, kesin durumunun pazartesi günü yapılacak kontrol sonrası netleşeceği öğrenildi.