Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Tabii ki şampiyonluk da önemli ama bu futbol yapılanması için yola koyul. Ben eminim ki camianın da gerçek desteğini alırsan Avrupa futbolunu sallar, hayal bile edilemeyecek kupalara ambargo koyarız. 50 yıldır futbol camiasında olan Sinan ağabeyin de sana her zaman bir telefon kadar yakın. Hep birlikte başaralım...