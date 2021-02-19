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Usta yazardan 'a çağrı! "'ın geleceğini düşün"

Son dakika haberleri... 'de 26. hafta sonunda lider 'la aynı puanda bulunan Beşiktaş, averajla ikinci sırada yer alıyor. yazarı da siyah-beyazlı takımı değerlendirirken teknik direktör 'a da flaş bir çağrıda bulundu. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 08:09
Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

SİNAN VARDAR - SÖZÜM SANA SERGEN HOCA

Koronalı günlerde Beşiktaşlılar takımlarının başarıyla teselli buluyor. Futbolseverler 'ı konuşuyor, Kartal engelleri birer birer aşarken taraftarlarına da keyif veriyor.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Daha önce de yazdım; yine yazıyorum; bu başarıda en büyük payda başrol Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ve 'ındır. Ah şu korona illeti olmasaydı da, kulübün gelirleri bu kadar düşmeseydi.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Ben; Başkan Çebi ve arkadaşlarının yol haritasıyla kurumsal yapılanmada ve özellikle de borçların ödenmesi konusunda önemli bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Bir ay içinde için güzel müjdelerin geleceğini duydum; çok da mutlu oldum.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

şu an Türkiye'nin en iyisi. Cenk Tosun, ara dönemde yapılmış en iyi transfer olduğunu attığı gollerle gösteriyor. Takımda kötü diyebileceğim isim yok.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Aboubakar ve Larin son haftalarda formsuz ama en kısa zamanda düzeleceklerine inanıyorum. Özellikle Necip inanılmaz bir performans gösteriyor. Hele hele stoper bölgesinde harikalar yaratıyor.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Ve en önemlisi 'ta artık futbolcu Sergen'in ardından teknik adam gerçeği de var. Beşiktaş, camiası içinden çok önemli bir teknik adam çıkardı. Sergen hoca sadece Beşiktaş'ta değil, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini topluyor. Kendisiyle birkaç hafta içinde de sözleşme imzalanacak. Çok da iyi olacak.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Sevgili Sergen sözüm sana... 'a geldiğinden bu yana kısıtlı imkanlarla başarılara imza attın. Büyük Beşiktaş camiası arkanda. Seni tanırım ve özü sözü bir insan olduğunu bilirim. Kulübün futbol yapılanması için önemli adımlar atmak için harekete geç ve Beşiktaş'ın geleceğini düşün.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Altyapıdaki kıvılcımı ateşe çevir. Scout ekibini genişlet ve dünyaya açıl. Transferde yetenekli gençleri kulübe kazandır. Futbolcu üretimi için kolları sıva. Bu kulübün Ajax'tan Porto'dan eksiği yok, fazlası çok.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Yıllarca futbolun profesörü olarak adlandırdığım sevgili Gündüz Tekin Onay, 'ta gerçek futbol devrimi yapmak istedi ama maalesef önü tıkandı.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a çağrı! "Beşiktaş'ın geleceğini düşün"

Tabii ki şampiyonluk da önemli ama bu futbol yapılanması için yola koyul. Ben eminim ki camianın da gerçek desteğini alırsan Avrupa futbolunu sallar, hayal bile edilemeyecek kupalara ambargo koyarız. 50 yıldır futbol camiasında olan Sinan ağabeyin de sana her zaman bir telefon kadar yakın. Hep birlikte başaralım...

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