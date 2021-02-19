Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

CENK TOSUN DENİZLİSPOR MAÇINDA YOK Çıktığı ilk lig maçında iki defa fileleri sarsan Tosun Paşa'nın dizinde ağrı olduğu öğrenildi.

Durumu ciddi olan yıldız golcünün tedavisine başlandı. Bu haftayı bay geçecek olan Beşiktaş yedi gün sonra Denizlispor karşısına çıkacak.