Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

Son dakika spor haberleri: 'ta şoku! maçında...

Son dakika spor haberleri: 'in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış, gollerin ikisi yeni transfer 'dan gelmişti. 26. haftayı bay geçen , 27. haftada sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 08:52
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

'ta kritik maçından üç puan çıkarıldı ancak zorlu saha şartlarında sakatlık yaşanmasından çekiniliyordu ve korkulan oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

bu haftayı bay geçeceği için mevcut sakatların tamamının iyileşmesi bekleniyordu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

Montero, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un iyileşecek olmasıyla maçına tam kadro çıkmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, iki yıldız oyuncusundan gelen şok haberlerle üzüldü. Rachid Ghezzal'ın ardından 'un da durumu ciddi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

CENK TOSUN DENİZLİSPOR MAÇINDA YOK

Çıktığı ilk lig maçında iki defa fileleri sarsan Tosun Paşa'nın dizinde ağrı olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

Durumu ciddi olan yıldız golcünün tedavisine başlandı. Bu haftayı bay geçecek olan yedi gün sonra karşısına çıkacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

Bu maçta forma giyemeyecek olan 'un 12 gün sonra Yeni Malatya ile oynanacak karşılaşmaya çıkabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

Takıma yeni katılıp iki gol attıktan sonra sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncunun moralinin çok bozulduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

BİR İYİ HABER

Siyah beyazlı takımın genç sol beki Rıdvan Yılmaz Trabzonspor maçında sakatlanmış ve uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Denizlispor maçında...

Yakın zamanda çalışmalara başlayacak genç futbolcu maçı kadrosuna alınacak. Karşılaşmada oynayıp oynamayacağına ise doktorlar karar verecek. (Türkiye Gazetesi)

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