Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın istediği Leo Pereira sezon sonu takımdan ayrılıyor

Son dakika spor haberleri: 'ın istediği sezon sonu takımdan ayrılıyor

Son dakika spor haberleri: devre arası transfer döneminde kadrosunu ve ile güçlendirmişti. Siyah-beyazlılar birçok isim için devreye girse de transferde mutlu sona ulaşamamıştı. 'ın transfer listesinde olan isimlerden biri de forması giyen 'ydı. Yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ BASIN) spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 11:29
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın istediği Leo Pereira sezon sonu takımdan ayrılıyor

Siyah-beyazlılar devre arasında kadrosunu ve ile güçlendirmişti.

'ta gündeme gelen isimlerden biri de forması giyen stoper 'ydı.

ekibi Flamengo, oyuncunun takımdan ayrılmak istemesine rağmen siyah-beyazlıların teklifini kabul etmemişti.

"TAKIMDAN AYRILACAK"

Brezilya basınında yer alan haberde 'nın sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş sezon sonu için de teklif sunmaya hazırlandığı futbolcu için kulüpleri de devreye girdi.

Haberde Leo Pereira için ve ekiplerinin devreye girdiği iddia edildi.

Leo Pereira'nın bu tekliflerin ardından Flamengo'dan ayrılacağı konuşuluyor.



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