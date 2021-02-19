Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın istediği Leo Pereira sezon sonu takımdan ayrılıyor

Siyah-beyazlılar devre arasında kadrosunu Cenk Tosun ve Bilal Ceylan ile güçlendirmişti.

Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Flamengo forması giyen stoper Leo Pereira'ydı.

Brezilya ekibi Flamengo, oyuncunun takımdan ayrılmak istemesine rağmen siyah-beyazlıların teklifini kabul etmemişti.

"TAKIMDAN AYRILACAK"

Brezilya basınında yer alan haberde Lep Pereira'nın sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş sezon sonu için de teklif sunmaya hazırlandığı futbolcu için Avrupa kulüpleri de devreye girdi.

Haberde Leo Pereira için İtalya ve Hollanda ekiplerinin devreye girdiği iddia edildi.

Leo Pereira'nın bu tekliflerin ardından Flamengo'dan ayrılacağı konuşuluyor.







