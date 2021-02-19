Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

Siyah-beyazlı takımda yaptığı 10 asist ile yıldızlaşan futbolcu bu golle Beşiktaş formasıyla ilk skorunu üretmişti.

Performansı ile hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini toplayan Cezayirli futbolcu için İngilzi ekibi ile pazarlıklar başlamıştı.