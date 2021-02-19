Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

Son dakika spor haberleri: 'a İngilizlerden kötü haber geldi! ...

Son dakika spor haberleri: 'ın sezon başında ekiplerinden 'den kadrosuna kattığı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sezon sonunda kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için ekibinin istediği rakam ortaya çıktı. İşte dudak uçuklatan bonservis bedeli ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 15:36
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla devirmiş, zorlu karşılaşmada perdeyi açan isim olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

Siyah-beyazlı takımda yaptığı 10 asist ile yıldızlaşan futbolcu bu golle formasıyla ilk skorunu üretmişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

Performansı ile hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini toplayan Cezayirli futbolcu için İngilzi ekibi ile pazarlıklar başlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

yıldız futbolcuyu sezon sonu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyordu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

basınından konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

bonservisiyle kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için istenen rakam belli oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

12 milyon Pound karşılığında takımına transfer olan yıldız futbolcu için en az 6 milyon sterlin talep edileceği iddia edildi.

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