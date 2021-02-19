Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngilizlerden kötü haber geldi! Rachid Ghezzal...

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla devirmiş, zorlu karşılaşmada perdeyi açan isim Rachid Ghezzal olmuştu.
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla devirmiş, zorlu karşılaşmada perdeyi açan isim Rachid Ghezzal olmuştu.
Siyah-beyazlı takımda yaptığı 10 asist ile yıldızlaşan futbolcu bu golle Beşiktaş formasıyla ilk skorunu üretmişti.
Performansı ile hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini toplayan Cezayirli futbolcu için İngilzi ekibi ile pazarlıklar başlamıştı.
Beşiktaş yıldız futbolcuyu sezon sonu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyordu.
İngiliz basınından konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş bonservisiyle kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için istenen rakam belli oldu.
12 milyon Pound karşılığında İngiliz takımına transfer olan yıldız futbolcu için en az 6 milyon sterlin talep edileceği iddia edildi.