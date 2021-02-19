Beşiktaş'ta seyahat dönemi bitiyor! 9 maçın 7'si İstanbul'da

Kara Kartal önündeki 9 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak. Bu haftayı 'bay' geçecek olan siyah-beyazlılar, 26 Şubat'taki Denizlispor maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek. Ancak takımın avantajı, bu periyotta çok fazla seyahat etmeyecek olması. Denizlispor maçının ardından 2 Mart'ta Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın ardından çıkacağı 6 karşılaşmada İstanbul'da boy gösterecek.

Evinde Gaziantep ile oynayacak olan Kartal, ardından Başakşehir'e konuk olacak. Bu maçın ardından Başakşehir ile iç sahada Türkiye Kupası maçına çıkacak; ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi sonrası Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, ardından Alanyaspor'u ağırlayacak. Erzurumspor karşılaşmasına kadar İstanbul'da boy gösterecek olan Beşiktaş, bu periyotta maksimum puana ulaşmanın ve kupada finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.