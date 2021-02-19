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'ta seyahat dönemi bitiyor! 9 maçın 7'si 'da

'ta seyahat dönemi bitiyor. 1’i kupada olmak üzere önündeki 9 maçın 7’sini ’da oynayacak. Siyah-beyazlılar sadece ve ’a gidecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 23:58 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:51
Beşiktaş'ta seyahat dönemi bitiyor! 9 maçın 7'si İstanbul'da

önündeki 9 maçın 7'sini 'da oynayacak. Bu haftayı 'bay' geçecek olan siyah-beyazlılar, 26 Şubat'taki maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek. Ancak takımın avantajı, bu periyotta çok fazla seyahat etmeyecek olması. Denizlispor maçının ardından 2 Mart'ta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan , bu maçın ardından çıkacağı 6 karşılaşmada İstanbul'da boy gösterecek.

Evinde Gaziantep ile oynayacak olan , ardından 'e konuk olacak. Bu maçın ardından Başakşehir ile iç sahada maçına çıkacak; ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi sonrası ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, ardından 'u ağırlayacak. karşılaşmasına kadar İstanbul'da boy gösterecek olan Beşiktaş, bu periyotta maksimum puana ulaşmanın ve kupada finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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