Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Gökhan Töre'ye izin yok!

Son dakika spor haberleri: 'ye izin yok!

'ın 29 yaşındaki yıldızı , izin yapmıyor. Sakatlıktan döndükten sonra maçında oyuna sonradan dahil olan , takıma izin verilmesine karşın bireysel olarak antrenman yapıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:28
Son dakika spor haberleri: Gökhan Töre'ye izin yok!

Yaşadığı sakatlıklar sonrasında bu sezon takıma çok dahil olamayan , iyileştikten sonra karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuştu. Ligin kalanında problem yaşamak istemeyen ve kondisyonunu üst seviyeye çıkarmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, izin gününde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında Teknik Direktör , futbolculara 3 gün izin verirken, siyah-beyazlılarda tatil yarın sona erecek. 'nde cuma günü (yarın) toplanacak olan Beşiktaşlı futbolcular, 26 Şubat'ta oynanacak olan maçının hazırlıklarına başlayacak. Takım izinli olmasına karşın Gökhan , izin gününde bireysel antrenmanlarını yapmaya devam ediyor. Sergen Yalçın'ın ligin ikinci yarısında çok şey beklediği isimlerden olan Töre, zirve yarışındaki takımına katkı sağlamak için formunu koruyor.

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