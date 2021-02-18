Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kiralık olarak renklerine kattığı Cezayirli oyuncu yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak. G.Birliği maçında mükemmel bir gole imza atan ve ardından sakatlanarak oyundan çıkan Ghezzal'ın MR'ı çekildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "G.Birliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Ghezzal'ın yapılan MR görüntülemesinde sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi. Yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak olan ve ancak 12-13 gün sonra idmanlara başlayacak olan Cezayirli oyuncunun, Denizlispor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.





Gençlerbirliği maçı sonrası verdiği röportajda "Sakatlığımın ciddi bir durum olduğunu düşünmüyorum" diyen Cezayirli yıldızdan gelen kötü haber keyifleri kaçırdı.