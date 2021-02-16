Haberler Beşiktaş "Yolun sonunu görmek isteriz"

"Yolun sonunu görmek isteriz"

, “Her maç gelişiyoruz. Kazanma alışkanlığı, şampiyonluk yarışında çok katkı sağlayacak” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
"Yolun sonunu görmek isteriz"

'ın tecrübeli yıldızı Hutchinson, kazanma alışkanlığı yakaladıklarını söyledi. Kanadalı oyuncu, "Bizim için 'bay' geçeceğimiz haftadan önce kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığımızı devam ettiriyoruz, bu çok önemli. Her maç daha fazla gelişiyoruz. Kazanma alışkanlığı şampiyonluk yarışında bize çok katkı sağlayacaktır. Yolun sonunu görmek istiyoruz" diye konuştu.

"ONA SAYGI DUYUYORUM"
Siyah-beyazlı forvet , Atiba için "Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA