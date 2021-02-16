"Yolun sonunu görmek isteriz"

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson, kazanma alışkanlığı yakaladıklarını söyledi. Kanadalı oyuncu, "Bizim için 'bay' geçeceğimiz haftadan önce kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığımızı devam ettiriyoruz, bu çok önemli. Her maç daha fazla gelişiyoruz. Kazanma alışkanlığı şampiyonluk yarışında bize çok katkı sağlayacaktır. Yolun sonunu görmek istiyoruz" diye konuştu.



"ONA SAYGI DUYUYORUM"

Siyah-beyazlı forvet Cenk Tosun, Atiba için "Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin" yorumunu yaptı.