Haberler Beşiktaş Tosun Paşa'dan resital

Tosun Paşa'dan resital

Kara Kartal’ın gol makinesi ’e fırtına gibi döndü 62’de ’ın yerine oyuna dahil olan Tosun Paşa 89 ve 90+4’teki golleriyle farklı galibiyetin mimarı oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:39 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Tosun Paşa'dan resital

, deplasmanda Gençlerbirliğini 3-0 gibi net bir skorla yendi. Siyahbeyazlılara galibiyeti getiren golleri 4'te Ghezzal, 89 ve 90+4'üncü dakikalarda da Tosun kaydetti. Kartal'ı deplasmanında uçuran isim ise hiç şüphe yok ki oldu. 'de 23 Aralık 2017'den sonra ilk kez forma giyen Cenk Tosun, ikinci döneminde çıktığı ilk lig maçında fileleri iki kez havalandırmayı başardı.

AVERAJLA İKİNCİ
'ın yerine oyuna giren Tosun Paşa, önce Dorukhan'ın pasında toplu buluştu ve takımını iki farklı öne geçirdi. Bitiş düdüğüne kadar büyük bir hırsla mücadele eden Cenk, bitime dakikalar kala 'in harika topuk pasında topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 51'e yükseltirken, lider 'ın ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

ŞEHiTLERiMiZ UNUTULMADI
ile Beşiktaş arasındaki mücadeleden önce 'da alçak terör örgütünün şehit ettiği 13 vatandaşımız için saygı duruşunda bulunuldu. Yerli oyuncular duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden hain terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı andılar.

ŞEREF'İNLE HAKKI'NLA!
-Galatasaray maçının ardından önce ev sahibi ekip, ardından 'den tepki gösteren açıklamalar geldi. İki taraf da hakem hatalarını eleştirdi. Beşiktaş ise G.Birliği'ni 3-0 yendikleri maç sonrası sosyal medyadan "Şeref'inle Hakkı'nla" paylaşımı yaptı.

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