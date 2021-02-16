Tosun Paşa'dan resital

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliğini 3-0 gibi net bir skorla yendi. Siyahbeyazlılara galibiyeti getiren golleri 4'te Ghezzal, 89 ve 90+4'üncü dakikalarda da Cenk Tosun kaydetti. Kartal'ı Başkent deplasmanında uçuran isim ise hiç şüphe yok ki Cenk Tosun oldu. Süper Lig'de 23 Aralık 2017'den sonra ilk kez forma giyen Cenk Tosun, ikinci döneminde çıktığı ilk lig maçında fileleri iki kez havalandırmayı başardı.



AVERAJLA İKİNCİ

Aboubakar'ın yerine oyuna giren Tosun Paşa, önce Dorukhan'ın pasında toplu buluştu ve takımını iki farklı öne geçirdi. Bitiş düdüğüne kadar büyük bir hırsla mücadele eden Cenk, bitime dakikalar kala Josef'in harika topuk pasında topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 51'e yükseltirken, lider Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada yer aldı.



ŞEHiTLERiMiZ UNUTULMADI

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki mücadeleden önce Gara'da alçak terör örgütünün şehit ettiği 13 vatandaşımız için saygı duruşunda bulunuldu. Yerli oyuncular duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden hain terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı andılar.



ŞEREF'İNLE HAKKI'NLA!

Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından önce ev sahibi ekip, ardından F.Bahçe'den tepki gösteren açıklamalar geldi. İki taraf da hakem hatalarını eleştirdi. Beşiktaş ise G.Birliği'ni 3-0 yendikleri maç sonrası sosyal medyadan "Şeref'inle Hakkı'nla" paylaşımı yaptı.