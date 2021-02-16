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"Susalım mı?"

“VAR’daki arkadaki arkadaşlar çay, kahve içsin, biz de ligde ve kupada elenelim, böyle mi olsun?"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
"Susalım mı?"
teknik direktörü Sergen , karşılaşma sonrası oyundan ve skordan çok memnun kaldı. "Pozisyon üretiyoruz ama kolay gol atamıyoruz. Skoru daha erken de bulabilirdik. Çok iyiydik" diyen usta hoca, ardından ilginç bir açıklamada bulundu. Yalçın, "Hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum, evet konuşuyorum. maçında verilmeyen penaltılara bakın, ondan sonra siz karar verin. VAR'daki arkadaki arkadaşlar çay, kahve içsin, biz ligde ve kupada elenelim, böyle mi olsun? Kaderimizle oynamasınlar. Kesinlikle böyle olmayacak" diye konuştu.

KADERİMİZLE OYNAMASINLAR

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay olmayacak. Bırakın maç sahada oynansın! VAR'daki arkadaşlar dikkat etsinler. Camiaların ve hocaların kaderiyle oynayabilirler. Ben bunu 15 hafta önce söyledim. Biz buraya başarılı olmaya geldik, bizim kaderimizle oynamasınlar" dedi. Tecrübeli hoca ayrıca futbolcularını tebrik etmeyi de unutmadı.

'YAKINDA DÖNECEKLER'

YALÇIN, maç öncesi seyahatinin zorluğundan bahsetti. Usta hoca "Uçak kalkamadı biraz. Kanatları buzdan dolayı temizlediler. 1-1.5 saat bekledik" dedi. Yalçın bir de müjde verip "Sakatlıkların artması normal ama sakatlar yakında dönecekler" ifadesini kullandı.

CENK İÇİN YORUM GEREKMEZ

Yalçın, Tosun için de ayrı bir parantez açıp "Onun hakkındafazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken büyük maddi katkı yapmış oyuncu. Ona Beşiktaş'ın kapısı her zaman açıktır. Onunla ilgili sorunumuz yok. İnşallah eski günlerine geri dönecek" ifadelerini kullandı.

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