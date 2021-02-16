"Susalım mı?"

KADERİMİZLE OYNAMASINLAR
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay olmayacak. Bırakın maç sahada oynansın! VAR'daki arkadaşlar dikkat etsinler. Camiaların ve hocaların kaderiyle oynayabilirler. Ben bunu 15 hafta önce söyledim. Biz buraya başarılı olmaya geldik, bizim kaderimizle oynamasınlar" dedi. Tecrübeli hoca ayrıca futbolcularını tebrik etmeyi de unutmadı.
'YAKINDA DÖNECEKLER'
YALÇIN, maç öncesi Ankara seyahatinin zorluğundan bahsetti. Usta hoca "Uçak kalkamadı biraz. Kanatları buzdan dolayı temizlediler. 1-1.5 saat bekledik" dedi. Yalçın bir de müjde verip "Sakatlıkların artması normal ama sakatlar yakında dönecekler" ifadesini kullandı.
CENK İÇİN YORUM GEREKMEZ
Yalçın, Cenk Tosun için de ayrı bir parantez açıp "Onun hakkındafazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken büyük maddi katkı yapmış oyuncu. Ona Beşiktaş'ın kapısı her zaman açıktır. Onunla ilgili sorunumuz yok. İnşallah eski günlerine geri dönecek" ifadelerini kullandı.