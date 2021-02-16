Rosier’in katkısı devam ediyor
Ghezzal harika bir gol atarken bu kez gol servisi Valentin Rosier'den geldi. Rakibine müthiş bir feyk atan ve topu Ghezzal ile buluşturan Fransız futbolcu, üst üste iki maçta skora katkı sunmuş oldu. Rosier, Konya karşısında Beşiktaş'ın tek golünü atmıştı. Böylece bu sezon skora katkısı 4'e çıkan futbolcu, karşılaşma sonunda, "Kazandığımız ve bende katkı yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50