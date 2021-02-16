Real Betis Dorukhan Toköz'e talip! Çünkü...

İspanyol basını, Real Betis’in, Dorukhan Toköz’ü gündemine almasının nedenini böyle açıkladı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:14Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 07:05
Real Betis'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazdı. Lazio ve Udinese'nin de isteği Dorukhan'ın kesin olarak Avrupa'ya gitme kararı aldığı vurgulandı. İspanyol ekibinin milli futbolcu konusunda çok ciddi olduğu vurgulanırken, Dorukhan'ın da Betis'in teklifini büyük olasılıkla kabul edeceğinin altı çizildi.