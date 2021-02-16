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Dorukhan Toköz'e talip! Çünkü...

basını, ’in, Dorukhan Toköz’ü gündemine almasının nedenini böyle açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 07:05
Real Betis Dorukhan Toköz'e talip! Çünkü...
'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazdı. ve 'nin de isteği Dorukhan'ın kesin olarak 'ya gitme kararı aldığı vurgulandı. İspanyol ekibinin milli futbolcu konusunda çok ciddi olduğu vurgulanırken, Dorukhan'ın da 'in teklifini büyük olasılıkla kabul edeceğinin altı çizildi.
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