Cenk Tosun: Şampiyon yapmaya geldım

Beşiktaş'ta gollerle geri dönen Cenk Tosun, iddialı konuştu. Şampiyonluk için geri döndüğünü kaydeden Cenk, "Asla veda etmedim, Instagram'da da yazmıştım. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı. İyi oynadık, takım arkadaşlarımı da kutluyorum" yorumunu yaptı.



AİLEME ARMAĞAN EDİYORUM

Sahada her şeyini vereceğini bir kez daha ifade eden Cenk Tosun, "Ben her zaman armayı öperdim, taraftarlarla sevincimi böyle paylaşıyorum. Golleri çocuklarıma ve aileme armağan ediyorum. Maçı izlemişler, çok mutlu olmuşlar" diye konuştu.