Cenk Tosun Beşiktaş'a golleriyle döndü!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yeniden zirveye ortak oldu. Kartal'da yeni transfer Cenk Tosun, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Milli yıldız, Aboubakar'ın yerine oyuna dahil olurken Aralık 2017'deki Ankaraspor maçından bu yana Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Gençlerbirliği filelerine gönderdi. Kupada Konyaspor filelerini de havalandırmayı başaran Cenk Tosun'un golü, Atiba'nın yaptığı faul gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.