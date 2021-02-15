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'a golleriyle döndü!

'in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yeniden zirveye ortak oldu. 'da yeni transfer , attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 18:12
Cenk Tosun Beşiktaş'a golleriyle döndü!

'in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yeniden zirveye ortak oldu. 'da yeni transfer , attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Milli yıldız, 'ın yerine oyuna dahil olurken Aralık 2017'deki maçından bu yana Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Gençlerbirliği filelerine gönderdi. Kupada filelerini de havalandırmayı başaran Cenk Tosun'un golü, 'nın yaptığı faul gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

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