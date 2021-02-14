Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Dorukhan'a motivasyon!

'dan Dorukhan'a motivasyon!

Uzun süredir ilk 11’de şans bulamayan Dorukhan’ın, 5 savunma oyuncusunun forma giymeyeceği maçta başlama düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor. maç öncesi Dorukhan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 00:08 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Sergen Yalçın'dan Dorukhan'a motivasyon!
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak G.Birliği maçına çevrilmiş durumda. Ligde zirve mücadelesi veren, 'nda da yarı finale yükselerek yoluna devam eden Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor. N'Sakala ve kart cezalısı, ile sakat, genç stoper de kampına dahil edildiği için yarınki maçta görev yapamayacak. Savunmada sadece ve Welinton'un formaları garanti. , bu 2 ismin yanında kimi oynatacağının hesaplarını yaparken, Dorukhan Toköz'ün cezasının sona ermesi bu bölgedeki alternatifleri artırdı.

BU FIRSATI KAÇIRMA

Sol bekte ilk olarak 'ı sahaya sürmeyi planlayan Yalçın, Welinton'un yanında ise 'yı oynatmayı planlıyordu. Ancak Dorukhan'ın cezasının bitmesi ile birlikte Sergen Yalçın milli oyuncuyu ilk 11'de oynatabilir. Geçtiğimiz sezon sağ bekte de forma giyen Dorukhan Toköz'ü sadece stoperde değil sol bekte de deneyecek olan Yalçın istediğini alabilirse, bu kez de stopere Necip'i geçirecek. Tecrübeli hocanın Dorukhan'a, "Bu maç kendini göstermen için fırsat, çok iyi değerlendirmelisin" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

İSPANYA'DAN TEKLİF VAR

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sounda bitecek olan Dorukhan Toköz için İspanya'dan flaş bir haber geldi. Milli oyuncuya, 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı 'in talip olduğu kaydedildi. 'nin haberinde, ekonomik olarak sorunlar yaşaması nedeniyle bonservissiz oyunculara yöneldiği belirtilen Betis'in, orta sahada Carvalho'nun yerine bir oyuncu aradığı ve Dorukhan Toköz transferinde yoğunlaşıldığı belirtildi.

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