Sergen Yalçın'dan Dorukhan'a motivasyon!

BU FIRSATI KAÇIRMA
Sol bekte ilk olarak Necip Uysal'ı sahaya sürmeyi planlayan Yalçın, Welinton'un yanında ise Atiba'yı oynatmayı planlıyordu. Ancak Dorukhan'ın cezasının bitmesi ile birlikte Sergen Yalçın milli oyuncuyu ilk 11'de oynatabilir. Geçtiğimiz sezon sağ bekte de forma giyen Dorukhan Toköz'ü sadece stoperde değil sol bekte de deneyecek olan Yalçın istediğini alabilirse, bu kez de stopere Necip'i geçirecek. Tecrübeli hocanın Dorukhan'a, "Bu maç kendini göstermen için fırsat, çok iyi değerlendirmelisin" uyarısında bulunduğu öğrenildi.
İSPANYA'DAN TEKLİF VAR
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sounda bitecek olan Dorukhan Toköz için İspanya'dan flaş bir haber geldi. Milli oyuncuya, Manuel Pellegrini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Real Betis'in talip olduğu kaydedildi. AS Gazetesi'nin haberinde, ekonomik olarak sorunlar yaşaması nedeniyle bonservissiz oyunculara yöneldiği belirtilen Betis'in, orta sahada Carvalho'nun yerine bir oyuncu aradığı ve Dorukhan Toköz transferinde yoğunlaşıldığı belirtildi.