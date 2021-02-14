Haberler Beşiktaş Hugo Almeida'dan Real Madrid itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

'dan itirafı! "'a gelmeden önce..."

'ın eski futbolcusu 'dan yıllar sonra transfer itirafı geldi. Portekizli futbolcu Beşiktaş'a gelmeden önce 'nun kendisini 'e transfer etmek istediği fakat transferin gerçekleşmediğini söyledi.  (fotomac.com.tr / DIŞ BASIN)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 10:35
Hugo Almeida'dan Real Madrid itirafı! "Beşiktaş'a gelmeden önce..."

Bir dönem forması da giyen 'dan flaş bir açıklama geldi.

Portekizli futbolcu Beşiktaş'a transfer olmadan önce ile görüştüğünü açıkladı.

Siyah-beyazlı forma ile 3,5 yıl geçiren tecrübeli isim, Beşiktaş'a gelmeden önce ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Hayatı boyunca hayalinin büyük takımlarda forma giymek olduğunu söyleyen Almeida, transferin gerçekleşmediğini, Real Madrid'in kış transfer döneminde 'u kadrosuna kattığını açıkladı.


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