Beşiktaş'ın kiralıkları kulübede!

Beşiktaş'ın kiralık olarak gönderdiği oyuncular, yeni takımlarında da şu ana kadar bekleneni veremedi. Siyah-beyazlı kulübün büyük çoğunluğunu "yeteri kadar şans bulamadıkları" için gelişim amacıyla gönderdiği genç oyuncular, gittikleri takımlarda adeta kulübeye mahkum oldu.



İşte o isimlerin yeni takımlarındaki performansları:

KEREM KALAFAT: Giresunspor formasıyla 16 lig maçına çıkan Kerem Kalafat, sadece 6 maça 11'de başladı.

GÜVEN YALÇIN: Lecce'ye giden Güven Yalçın, beklenen performansı gösteremedi. 22 yaşındaki forvet henüz süre alamadı.

TYLER BOYD: Beşiktaş'ın Sivasspor'a kiraladığı Tyler Boyd, Sivas formasıyla 2 lig karşılaşmasına çıkıp 82 dakika sahada kaldı.

JEREMAİN LENS: Devre arasında Karagümrük'e kiralanan Hollandalı yıldız, 1 maçta 4 dakika sahada kaldı.

ATAKAN ÜNER: Ümraniyespor'a kiralanan 21 yaşındaki Atakan, 3 lig maçında forma giydi. Genç oyuncu 160 dakika şans buldu.

KARTAL YILMAZ: Ümraniyespor'a giden Kartal 3 karşılaşmada boy gösterdi, 2 maça 11'de başladı.

UMUT NAYİR: Hajduk Split takımına transfer olan Umut Nayir 13 lig karşılaşmasında 2 kez rakip ağları salladı.

ALPAY ÇELEBİ: Alanyaspor'a kiralanan Alpay 1 lig maçında 5 dakika ve 1 kupa maçında 19 dakika süre alabildi.

İLKAY İŞLER: Bayrampaşa'ya kiralanan İlkay 7 lig maçında boy gösterdi. 19 yaşındaki futbolcu 1 gol atarken, 3 maça 11'de başladı.

OĞUZHAN AKGÜN: Altınordu'ya kiralanan ve 9 maçta oynayan Oğuzhan, devre arasında Ergene Velimeşe'de daha fazla süre almaya başladı.