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Beşiktaş'ın kiralıkları kulübede!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Beşiktaş’ın, yeteri kadar şans bulamadıkları için gelişim amacıyla gönderdiği gençler, gittikleri takımlarda kulübeye mahkum oldu! İşte isim isim o liste...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın kiralıkları kulübede!

Beşiktaş'ın kiralık olarak gönderdiği oyuncular, yeni takımlarında da şu ana kadar bekleneni veremedi. Siyah-beyazlı kulübün büyük çoğunluğunu "yeteri kadar şans bulamadıkları" için gelişim amacıyla gönderdiği genç oyuncular, gittikleri takımlarda adeta kulübeye mahkum oldu.

İşte o isimlerin yeni takımlarındaki performansları:

: formasıyla 16 lig maçına çıkan Kerem Kalafat, sadece 6 maça 11'de başladı.

: 'ye giden Güven Yalçın, beklenen performansı gösteremedi. 22 yaşındaki forvet henüz süre alamadı.

: Beşiktaş'ın 'a kiraladığı Tyler Boyd, Sivas formasıyla 2 lig karşılaşmasına çıkıp 82 dakika sahada kaldı.

JEREMAİN LENS: Devre arasında Karagümrük'e kiralanan Hollandalı yıldız, 1 maçta 4 dakika sahada kaldı.

: 'a kiralanan 21 yaşındaki Atakan, 3 lig maçında forma giydi. Genç oyuncu 160 dakika şans buldu.

: Ümraniyespor'a giden Kartal 3 karşılaşmada boy gösterdi, 2 maça 11'de başladı.

: takımına transfer olan Umut Nayir 13 lig karşılaşmasında 2 kez rakip ağları salladı.

ALPAY ÇELEBİ: 'a kiralanan Alpay 1 lig maçında 5 dakika ve 1 kupa maçında 19 dakika süre alabildi.

: Bayrampaşa'ya kiralanan İlkay 7 lig maçında boy gösterdi. 19 yaşındaki futbolcu 1 gol atarken, 3 maça 11'de başladı.

OĞUZHAN AKGÜN: 'ya kiralanan ve 9 maçta oynayan Oğuzhan, devre arasında Ergene Velimeşe'de daha fazla süre almaya başladı.

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