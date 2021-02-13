Turu getiren su şişesi

Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran ve siyah beyazlı ekibin kenar yönetimi, Konyaspor'un kullandığı penaltı vuruşları öncesinde ilginç bir taktiğe başvurdu. Beşiktaş yardımcı antrenörleri Murat Şahin ve Murat Kaytaz, Konyaspor'un kullandığı penaltı vuruşları öncesinde genç eldivene su şişesi aracılığıyla talimat verdi. Konyaspor'un atacağı her penaltı öncesinde vuruşu yapacak oyuncunun penaltıyı atacağı köşeyi su şişesinin üzerine yazarak Utku Yuvakuran'a gönderen ikili, 5 penaltıdan 4'ünün köşesini doğru tahmin etti.