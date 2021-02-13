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Turu getiren su şişesi

’ın genç kalecisi Utku, penaltı atışları öncesi kendisine gönderilen su şişesindeki bilgilere göre pozisyon aldığını itiraf etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:44 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Turu getiren su şişesi

kalecisi ve siyah beyazlı ekibin kenar yönetimi, Konyaspor'un kullandığı penaltı vuruşları öncesinde ilginç bir taktiğe başvurdu. Beşiktaş yardımcı antrenörleri Murat Şahin ve Murat Kaytaz, Konyaspor'un kullandığı penaltı vuruşları öncesinde genç eldivene su şişesi aracılığıyla talimat verdi. Konyaspor'un atacağı her penaltı öncesinde vuruşu yapacak oyuncunun penaltıyı atacağı köşeyi su şişesinin üzerine yazarak Utku Yuvakuran'a gönderen ikili, 5 penaltıdan 4'ünün köşesini doğru tahmin etti.

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