Montero’da yırtık, 3 hafta yok!

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerini kattığı Montero'dan kötü haber geldi
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:40Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerini kattığı Montero'dan kötü haber geldi. Konyaspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden İspanyol defans oyuncusunun çekilen MR'ında sol diz için yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Montero'nun 2 ila 3 hafta arasında formasından uzak kalması bekleniyor.