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’da yırtık, 3 hafta yok!

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerini kattığı 'dan kötü haber geldi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Montero’da yırtık, 3 hafta yok!
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerini kattığı 'dan kötü haber geldi. ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden İspanyol defans oyuncusunun çekilen MR'ında sol diz için yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Montero'nun 2 ila 3 hafta arasında formasından uzak kalması bekleniyor.
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