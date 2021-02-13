G.Birliği maçı 16.00’ya alındı

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:50Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişiklik yapıldı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da oynanacağı bildirilen karşılaşmanın başlama saatinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16.00 olarak değiştirildiği belirtildi.
ÇEBİ'DEN SAVCI YILMAZ'A ZİYARET Ahmet Nur Çebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ziyaretinin sonunda Savcı Yılmaz'a üzerinde isminin olduğu Beşiktaş forması hediye etti.