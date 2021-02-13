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G.Birliği maçı 16.00’ya alındı

'in 25. haftasında ile arasında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
G.Birliği maçı 16.00’ya alındı
'in 25. haftasında ile arasında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişiklik yapıldı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da oynanacağı bildirilen karşılaşmanın başlama saatinin tarafından 16.00 olarak değiştirildiği belirtildi.

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