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Tosun Paşa geri döndü

'ta teknik direktör , 'u 'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 00:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Tosun Paşa geri döndü
'ta teknik direktör , 'u 'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. 'dan kiralanan da 1142 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Yalçın'ın "Henüz hazır değil. Ancak ve çok yoruldu. Onları dinlendirmek için oynatıyorum" dediği Tosun, 64 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu,"Yuvama döndüğüm için mutluyum. Galibiyetle başlamak güzel oldu." dedi.
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