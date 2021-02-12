Tosun Paşa geri döndü

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 00:46Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor'u Süper Lig'de konuk ettiği maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Everton'dan kiralanan Cenk Tosun da 1142 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Yalçın'ın "Henüz hazır değil. Ancak Aboubakar ve Larin çok yoruldu. Onları dinlendirmek için oynatıyorum" dediği Tosun, 64 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu,"Yuvama döndüğüm için mutluyum. Galibiyetle başlamak güzel oldu." dedi.