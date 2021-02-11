Haberler Beşiktaş Yarı finale uçalım! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i...

Yarı finale uçalım! İşte 'ın maçı 11'i...

, çeyrek finalinde Konya’ya konuk olacak oyuncularını “Kupayı istiyorum” sözleriyle motive etti. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 22:22 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Yarı finale uçalım! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i...

, çeyrek finalinde bugün ile deplasmanda karşılaşacak. 'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip adını yarı finale yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda 'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding ise 'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı. Beşiktaş, kupada son olarak 2017-2018 sezonunda yarı final oynamıştı.

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Beşiktaş'a geri dönen , Konyaspor maçının kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekiple kiralık olarak anlaşan Cenk Tosun, 'de oynanan Konyaspor maçını tribünden izlemişti. 'den gelen ve deneyimli golcü, karantina sürecini tamamlamış ve takımla çalışmalara başlamıştı. 29 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin kadrosuna alındı. Cenk'in bu maçta ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: ERAY, SKUBIC, AHMET, ABDÜLKERiM, GUILHERME, JEVTOVIC, AMIR, SHENGELIA,MIYA, SEKIDIKA, ,

BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, WELINTON, MONTERO, N'SAKALA, NECIP, HASIC, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, LARIN

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