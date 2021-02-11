Yarı finale uçalım! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip adını yarı finale yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı. Beşiktaş, kupada son olarak 2017-2018 sezonunda yarı final oynamıştı.

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, Konyaspor maçının kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekiple kiralık olarak anlaşan Cenk Tosun, Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçını tribünden izlemişti. İngiltere'den gelen ve deneyimli golcü, karantina sürecini tamamlamış ve takımla çalışmalara başlamıştı. 29 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin kadrosuna alındı. Cenk'in bu maçta ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER



KONYASPOR: ERAY, SKUBIC, AHMET, ABDÜLKERiM, GUILHERME, JEVTOVIC, AMIR, SHENGELIA,MIYA, SEKIDIKA, KRAVETS,

BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, WELINTON, MONTERO, N'SAKALA, NECIP, HASIC, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, LARIN