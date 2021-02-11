Haberler Beşiktaş Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

'den dikkat çeken yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

Son dakika haberleri... finalinde Beşiktaş, deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi yazarı , siyah-beyazlılarla ilgili bir yazı kaleme alırken yeni transfer hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Turgay Demir'in o yazısı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:16 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:33
Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

TURGAY DEMİR - HOŞ GELDİN TOSUN PAŞA

Küllerinden doğan Anka Kuşu gibi Kartal… Tam bitti, artık düştüğü yerden kalkamaz denildiği anda yine, yeni, yeniden bir şahlanış destanı yazıyor… Sadece bugün böyle değil, dün de böyleydi, ondan öncesinde de…

Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

Bir kısmı Kafkas Kartal'ı Şeyh Şamil'in akrabası olan Kafkas kökenli gençlerin (Nur içinde yatsınlar) kurduğu bu takımın sembolünün, oynadığı bir maçta, tribünden gelen bir haykırışla Kartal'a dönüşmesi tesadüf müdür sizce?

Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

70'li yılların sonunda, bitmiş, tükenmişti ! Birileri öyle diyorlardı; hasta adam! Mehmet Üstünkaya'nın başlatıp, Seba'nın devam ettirdiği öz kaynak devrimi, Miliç'in şevkatiyle büyümüş, Stankoviç disipliniyle lige damga vurur hale gelmişti…

Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

Yıllar sonra… Feda dönemi… Gene bitmişti … Birilerine göre durum yine aynıydı; hasta adam! Fikret Orman yönetimde, Samet Aybaba sahada yeni bir diriliş öyküsü başlattılar Şenol Güneş'le de tekrar göklere yükseldi Kafkas Kartal'ı!

Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

Geçen sezon… Hatta bu sezon başı… Para yok, huzur hak götüre… Taraftar umutsuz… Yine birilerine göre aynı durum var; hasta adam! Ahmet Nur Çebi yönetimi, bin türlü sıkıntıya göğüs gerdi ve sahada da günümüzün Dorde Miliç'i Sergen Yalçın yüreğini serdi çimlere… Bir başka diriliş destanı yazılıyor bu sezon… Görebilenler için…

Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

Ara transferde rakipleri tüm limitleri aşarken ne limitleri aştı, ne de haddini! Bir Bilal, bir Tosun Paşa geldi… Hoş gelmişler, safalar getirmişler… Bugün özlediğimiz Tosun Paşa'yı, Ziraat Türkiye Kupası maçında şanlı forma altında izleme şansımız olacak…

Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

Benfica maçında adeta tek başına bir diriliş öyküsü yazan Tosun Paşa, bu sezon çok zorlu olan şampiyonluk yarışında Aboubakar ve diğer tüm arkadaşlarıyla kenetlenip, tüm tecrübesini konuşturup, sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında en görkemli haliyle yer alacaktır.

Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

Hoş geldin Tosun Paşa, özlemiştik… Ha unutmadan; Her fırsatta kendisine "Hasta adam" diyenleri HASTA etmeye devam edecektir Kara Kartal… Tam 118 yıldır yaptığı gibi…

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