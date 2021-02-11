Turgay Demir'den dikkat çeken Cenk Tosun yorumu! "Sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında..."

Yıllar sonra… Feda dönemi… Gene bitmişti Beşiktaş… Birilerine göre durum yine aynıydı; hasta adam! Fikret Orman yönetimde, Samet Aybaba sahada yeni bir diriliş öyküsü başlattılar Şenol Güneş'le de tekrar göklere yükseldi Kafkas Kartal'ı!

Geçen sezon… Hatta bu sezon başı… Para yok, huzur hak götüre… Taraftar umutsuz… Yine birilerine göre aynı durum var; hasta adam! Ahmet Nur Çebi yönetimi, bin türlü sıkıntıya göğüs gerdi ve sahada da günümüzün Dorde Miliç'i Sergen Yalçın yüreğini serdi çimlere… Bir başka diriliş destanı yazılıyor bu sezon… Görebilenler için…