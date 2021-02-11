Haberler Beşiktaş Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika transfer Beşiktaş ve Galatasaray haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili flaş transfer gerçeği ortaya çıktı. Rumen basını, iki ezeli rakibin ara transfer döneminde aynı futbolcu için temasta bulunduğunu duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 19:05
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

'de ilk 24 haftayı 48 puanla geçen Beşiktaş ve Galatasaray, ara transfer döneminde yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Siyah-beyazlılar ve 'ı transfer ederken, ezeli rakibine göre daha hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar; , , , ve 'nu renklerine bağladı.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

İki takım da yeni transferleriyle sezonun ikinci yarısına giriş yaparken, Rumen basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY SINICANIN'İ İSTEDİ

Telekom Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray, forması giyen için ara transfer döneminde temaslarda bulundu.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

2017 yılından bu yanan Sırp ekibinde forma giyen Boşnak futbolcu, 8 kez Bosna-Hersek Milli Takımı'nın formasını terletti.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

SINISA SANICANIN KİMDİR?

24 Nisan 1995 tarihinde Bosna-Hersek'in Prijedor kentinde dünyaya gelen Sinisa Sanicanin, futbola altyapısında başladı.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Boşnak stoper, 2015 yılında ülkesinin takımında yarım sezon forma giydikten sonra Ocak 2016'da 'ın Mladost takımına transfer oldu.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

ekibinde 1.5 sezon forma giyen Sanicanin, 2017 yılında bir başka Sırp ekibi ile sözleşme imzaladı.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu sezon takımıyla çıktığı 14 maçta 3 gol ve 1 asist kaydeden 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sinisa Sanicanin'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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