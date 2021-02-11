Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Süper Lig'de ilk 24 haftayı 48 puanla geçen Beşiktaş ve Galatasaray, ara transfer döneminde yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi.
Süper Lig'de ilk 24 haftayı 48 puanla geçen Beşiktaş ve Galatasaray, ara transfer döneminde yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi.
Siyah-beyazlılar Cenk Tosun ve Bilal Ceylan'ı transfer ederken, ezeli rakibine göre daha hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar; Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı.
İki takım da yeni transferleriyle sezonun ikinci yarısına giriş yaparken, Rumen basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY SINICANIN'İ İSTEDİ
Telekom Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray, Vojvodina forması giyen Sinica Sanicanin için ara transfer döneminde temaslarda bulundu.
2017 yılından bu yanan Sırp ekibinde forma giyen Boşnak futbolcu, 8 kez Bosna-Hersek Milli Takımı'nın formasını terletti.
SINISA SANICANIN KİMDİR?
24 Nisan 1995 tarihinde Bosna-Hersek'in Prijedor kentinde dünyaya gelen Sinisa Sanicanin, futbola Rudar Prijedor altyapısında başladı.
Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Boşnak stoper, 2015 yılında ülkesinin Borac Banja Luka takımında yarım sezon forma giydikten sonra Ocak 2016'da Sırbistan'ın Mladost takımına transfer oldu.
Sırbistan ekibinde 1.5 sezon forma giyen Sanicanin, 2017 yılında bir başka Sırp ekibi Vojvodina ile sözleşme imzaladı.
Bu sezon takımıyla çıktığı 14 maçta 3 gol ve 1 asist kaydeden 25 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Sinisa Sanicanin'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.