Beşiktaş 10 isme teklifini yaptı! Var mısın yok musun?

Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilmek için tüm gücüyle savaşan Kartal, diğer yandan da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 10 oyuncunun durumlarını netleştirmek için uğraşıyor.
Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilmek için tüm gücüyle savaşan Kartal, diğer yandan da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 10 oyuncunun durumlarını netleştirmek için uğraşıyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar bazı isimlerle masaya oturup sözleşme yenileme teklifinde bulunurken, bir yandan da kiralık olarak forma giyen futbolcuları kadroda tutmak için yoğun mesai harcıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuların son durumu şöyle:
ABOUBAKAR
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aboubakar için opsiyonlu sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olan siyah-beyazlı yöneticiler sezon sonunda Aboubakar sözleşmesini uzatacak.
CENK TOSUN
Kartal'ın 6 aylık kiraladığı Cenk'le planlar farklı işleyebilir. Kartal sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek futbolcu için Everton'a beklediği teklif gelmezse 1 sene daha kiralık olarak kadrosunda tutabilir.
GÖKHAN TÖRE
Beşiktaş'ın sezon başında 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Töre ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Yuvaya geri dönen yıldız, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 17 karşılaşmada forma giyemedi.
GHEZZAL
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılan ve asistleriyle yıldızlaşan Rachid Ghezzal kadroda tutulmak istenen isimlerden. Yıldız futbolcu için Leicester ile görüşmeler yakında başlayacak.
ATIBA
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki yıldızı Atiba, futbola devam etmek isterse, Beşiktaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Kanadalı futbolcu futbol yaşantısını noktaladığı takdirde teknik heyette görev alması bekleniyor.
MENSAH
Kartal'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Satın alma opsiyonu 4.5 milyon euro olan Bernard Mensah'ın opsuyonunu kullanmak zorunlu değil.
DORUKHAN
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen isimlerden biri de Dorukhan Toköz. Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu futbolcunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olma ihtima
UTKU
Kartal'ın 2017 yılında kadrosuna dahil ettiği kaleci Utku'nun da sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli bir kaleci alması gündeme gelen Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki file bekçi ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı netlik kazanmadı.
MONTERO
Beşiktaş'ın Atleico Madrid'den kadrosuna kattığı Montero ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Kara Kartal 22 yaşındaki savunmacı ile isterse sözleşmesini uzatabilecek, isterse 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katabilecek.
ROSIER
Kartal'a geldiği ilk günden bu yana gösterdiği iyi performansla dikkatleri üzerine çeken Valentin Rosier için Portekiz ekibi Sporting ile görüşmeler başladı. Kara Kartal Fransız futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.