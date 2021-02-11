Beşiktaş 10 isme teklifini yaptı! Var mısın yok musun?

Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilmek için tüm gücüyle savaşan Kartal, diğer yandan da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 10 oyuncunun durumlarını netleştirmek için uğraşıyor.