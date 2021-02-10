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Son dakika haberi | 'u pişman etti!

'ta bu sezon attığı goller ve sergilediği performansla takımını sırtlayan , 'da da gündem oldu. basını, Kanadalı golcünün sezon başında 'un kapısından döndüğünü ve ekibinin bu durumdan pişmanlık duyduğunu öne sürdü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:17 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:17
Son dakika Beşiktaş haberi | Cyle Larin PAOK'u pişman etti!

basını, bu sezon sergilediği performansla 'ı sırtlayan hakkında flaş bir iddiada bulundu.

'nde yer alan habere göre 'ın köklü kulübü , Kanadalı golcüyü kiralamak için sezon başında Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

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Ancak Beşiktaş'ın sözleşmeye 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi nedeniyle Yunan ekibinin transferden vazgeçtiği belirtildi.

'den vazgeçen ekibinin şu sıralarda bu durumdan pişmanlık duyduğu ifade edildi.

Larin'in yerine 'dan 'a 3 milyon euroya imza attıran PAOK Hırvat oyuncudan beklediği performansı alamadı.

Colak bu szon 10 maçta sadece 1 gole imza atarken, Larin'in ise 26 maçta 15 golü bulunuyor.

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