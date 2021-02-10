Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda henüz sonuç alınamayan Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor. Milli futbolcu siyah-beyazlıların kendisine yaptığı 7 milyon liralık net maaş artı maç başı 100 bin liralık teklife yanıt vermezken, menajeri Ahmet Bulut da Avrupa kulüpleriyle dirsek temasında.

İspanya ve İtalya'dan büyük ilgi olan 24 yaşındaki milli futbolcuya son talip Lazio oldu. İtalyanlar gözlemcileriyle yakından takip ettirdiği Dorukhan ile ilgili olumlu raporlar hazırladı ve transfer için hedefleri arasına koydu. Son yıllarda Türkiye'yi yakından takip eden İtalyan ekibi, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi transferleriyle Süper Lig'e olan ilgisini göstermişti.