Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

'ün yeni adresi belli oluyor! derken...

Son dakika haberleri | Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen 'ün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. , orta saha futbolcusu ile anlaşma sağlayamadı. Dorukhan için, 'den 'nin talip olduğu biliniyordu. Ancak milli futbolcu sürpriz bir takıma transfer olabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:27
Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda henüz sonuç alınamayan 'ün talipleri artıyor. Milli futbolcu siyah-beyazlıların kendisine yaptığı 7 milyon liralık net maaş artı maç başı 100 bin liralık teklife yanıt vermezken, menajeri da kulüpleriyle dirsek temasında.

Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

ve 'dan büyük ilgi olan 24 yaşındaki milli futbolcuya son talip oldu. İtalyanlar gözlemcileriyle yakından takip ettirdiği Dorukhan ile ilgili olumlu raporlar hazırladı ve transfer için hedefleri arasına koydu. Son yıllarda 'yi yakından takip eden İtalyan ekibi, ve transferleriyle 'e olan ilgisini göstermişti.

Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe derken...

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

Başkent ekibinin bu kez sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan için bir hayli istekli olduğu ve menajeriyle temaslara başladıkları belirtildi. Deneyimli oyuncunun da konusuna sıcak baktığı ve menajerinin görüşmelerinin akıbetini beklediği kaydedildi. Dorukhan'a Lazio dışında, ve 'in de ilgisi mevcut. 2018-19'dan bu yana forması terleten başarılı orta saha bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 2 asiste imza attı. ()

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