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kafilesi 'ya geldi

 kafilesi, ile oynayacağı  çeyrek final maçı için 'ya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:08
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

kafilesi, İttifak Holding ile oynayacağı çeyrek final maçı için 'ya geldi.

Beşiktaş, yarın saat 20.45'te 'nda ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile, Asbaşkan başkanlığında özel uçakla Konya'ya geldi ve ardından da kamp yapacağı otele geçti. Öte yandan futbolcular, otel önünde bekleyen taraftarla fotoğraf çektirdi.

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