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'ın jokeri ! Takımın lideri oldu

’ın 31 yaşındaki futbolcusu, forma giydiği 17 maçta 1 gol ve 2 asiste imza atarken 2.4 top çalma, 1.9 top kapma ortalamaları ile takımın lideri oldu. 1.1 kilit pasla üçüncü, 67.8 pasla da ikinci sırada yer aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 01:09
Beşiktaş'ın jokeri Josef! Takımın lideri oldu

Siyah-beyazlıların yıldız ismi de Souza, geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini kazandı. Sabah'ın haberine göre, 31 yaşındaki oyuncunun yüksek performansı teknik direktör ve yönetimi oldukça memnun ediyor. Geçtiğimiz günlerde opsiyon maddesi beklenmeden sözleşmesi uzatılan Brezilyalı yıldız, maçında takımı eksik olmasına rağmen sahada adeta iki kişilik oyun ortaya koyarak ayak basmadık yer bırakmadı. Deneyimli ön libero bugüne dek formasıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.

Josef, siyah-beyazlı takımda 2.4 top çalma, 1.9 top kapma istatistiklerinde zirvede yer alırken maç başına 1.1 kilit pasla takımının üçüncü, 67.8 ortalama pasla da ikinci sırasında yer aldı. Geçtiğimiz yaz 'den doğan boşlukta Beşiktaş'ta birçok ön libero ismi gündeme gelmişti. , ve gibi futbolcuların transferlerini veto eden Sergen Yalçın, 'yı ise takımında görmek istemişti. 1.3 milyon Euro maaşa bonservissiz olarak kadroya katılan yıldız oyuncu, hem Elneny'nin boşluğunu doldurdu hem de az maliyetle takıma çok büyük katkı vererek hoca ve yönetimin yüzünü güldürdü.

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