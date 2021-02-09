Beşiktaş'ın jokeri Josef! Takımın lideri oldu

Siyah-beyazlıların yıldız ismi Josef de Souza, geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini kazandı. Sabah'ın haberine göre, 31 yaşındaki oyuncunun yüksek performansı teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimi oldukça memnun ediyor. Geçtiğimiz günlerde opsiyon maddesi beklenmeden sözleşmesi uzatılan Brezilyalı yıldız, Konyaspor maçında takımı eksik olmasına rağmen sahada adeta iki kişilik oyun ortaya koyarak ayak basmadık yer bırakmadı. Deneyimli ön libero bugüne dek Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.

Josef, siyah-beyazlı takımda 2.4 top çalma, 1.9 top kapma istatistiklerinde zirvede yer alırken maç başına 1.1 kilit pasla takımının üçüncü, 67.8 ortalama pasla da ikinci sırasında yer aldı. Geçtiğimiz yaz Mohamed Elneny'den doğan boşlukta Beşiktaş'ta birçok ön libero ismi gündeme gelmişti. Badou Ndiaye, Kabore ve Drinkwater gibi futbolcuların transferlerini veto eden Sergen Yalçın, Josef de Souza'yı ise takımında görmek istemişti. 1.3 milyon Euro maaşa bonservissiz olarak kadroya katılan yıldız oyuncu, hem Elneny'nin boşluğunu doldurdu hem de az maliyetle takıma çok büyük katkı vererek hoca ve yönetimin yüzünü güldürdü.