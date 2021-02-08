Son dakika Beşiktaş haberleri | Kırmızı kart gören N'Sakala'dan flaş paylaşım!

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta rakibini 1-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak olmuştu.

Siyah-beyazlı takımda Fabrice N'Sakala, 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Taraftarların tepkisini çeken Demokratik Kongolu futbolcu, yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiadan özür diledi.

N'Sakala paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gördüğüm kırmızı kart ve takım arkadaşlarımı yalnız bırakmamdan ötürü çok üzgünüm. Maçın geri kalanında müthiş bir takım ruhu gösteren ve bize galibiyeti getiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum."