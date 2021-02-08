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Son dakika haberleri | Kırmızı kart gören N'Sakala'dan flaş paylaşım!

'ın ile oynadığı maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Fabrice N'Sakala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiadan özür diledi. , söz konusu paylaşımında, "Dün gördüğüm kırmızı kart ve takım arkadaşlarımı yalnız bırakmamdan ötürü çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:57
Son dakika Beşiktaş haberleri | Kırmızı kart gören N'Sakala'dan flaş paylaşım!

'in 24. haftasında 'u ağırlayan , yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta rakibini 1-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak olmuştu.

Siyah-beyazlı takımda Fabrice N'Sakala, 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Taraftarların tepkisini çeken futbolcu, yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiadan özür diledi.

N'Sakala paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gördüğüm kırmızı kart ve takım arkadaşlarımı yalnız bırakmamdan ötürü çok üzgünüm. Maçın geri kalanında müthiş bir takım ruhu gösteren ve bize galibiyeti getiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

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