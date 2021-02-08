Erman Toroğlu'dan Beşiktaş'a eleştiri! "Şampiyonluk baskısı..."

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş 70 dakika 10 kişi oynadığı mücadeleden Rosier'in golüyle 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Zirve yarışında kritik 3 puanın sahibi olan Beşiktaş için Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu flaş eleştirilerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı...

Beşiktaş, neredeyse maçın 4'te 3'ünü 10 kişi oynadı. Futbolcu arkadaşlarını satarak kendini oyundan attıran N'Sakala, belki de dün mağlubiyete sebep olacaktı. Olacaktı da hangi takıma karşı, Konyaspor'a. Bu Konyaspor, böyle oynadığı müddetçe düşme hattına girer. Konyasporlu oyuncularda bir tuhaflık var. Aslında iyi oyuncuları da var. Geçtiğimiz bazı maçlarda iyi oyunlarını gördük. Ancak gittikçe ligden düştüler. Bu takım erimeye başlamış.

Siyah-beyazlılar, 10 kişi ile maçın tamamında Konyalı futbolculardan fazla mücadele etti ve kazanmayı istedi. İyi oynadılar mı? Hayır.

Bireysel olarak iyi mücadele ettiler. Hakemin N'Sakala'yı atma kararı doğru. Beşiktaş'ın attığı golde avantaj uygulaması da çok güzel ve sonunda gol geldi. Yani Beşiktaş'ın attığı golde hakemin çok doğru yaptığı iş var. Peki, aynı hakem maçın bitime 3 dakika kala aynı Beşiktaş'ın gol attığı pozisyon gibi Konyaspor'un hücumunu kesiyor. 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' derler adama. Bir yerde o kurt var ya sahneye çıkıyor.

Aynı hakemin Welinton'a yapılan harekette de penaltı vermesi gerekirdi. Bence netti ama VAR'daki Bahattin Şimşek'e göre değil! formadan çekilip bırakılmasa o kafa topuna rahat vuracak. Gol olur ya da olmaz, o kimseyi ilgilendirmiyor. Bir işi iyi yaparken, bir işi kötü yapıyorlar, kafa karıştırıyorlar.

Yukarıda dedim ya o kurt hep kafayı kemiriyor.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Beşiktaş, şampiyonluk yarışına girdikten sonra oyununda bir duraklama var. Son 3 maçta o çıkış zamanındaki performansı gösteremiyor. Demek ki, şampiyonluk baskısına erken girdiler. Çünkü bayağı hatalı işler yapıyorlar. 10 kişi kalıp kazandıkları için başarılı ama yarın 11'e 11 kaybedebilirler. Bazı yerlerini toparlamaları lazım. Bu da Sergen'in işi.