Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

AHMET ÇAKAR - VAR HAKEMLERİ KIŞ UYKUSUNDA Cumartesi gecesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a Kadıköy'de kaybettiği derbi sonrası, "Bu maç şampiyonluğun habercisi" dedi. Ama bence dün geceki maç yani Beşiktaş'ın Konyaspor'u 70 dakika bir kişi eksik oynayıp yendiği karşılaşma daha çok şampiyonluğun habercisi gibi duruyor.

Rakip ne kadar mütevazı olursa olsun Süper Lig'de 70 dakika bir kişi eksik oynayıp maçı kazanıyorsanız, siz çok iyi takımsınız demektir. Önce N'Sakala adlı sorumsuzdan bahsedelim… Amatör futbolcuların bile yapmayacağı bir hareketle kendini attırdı. 5-10 dakika içinde art arda iki sarı kart gördü ki hakem haklıydı.