Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

'dan - maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

Son dakika haberleri... 'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı 'u 1-0 mağlup etti. yazarı , karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumlarken flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 08:27
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

AHMET ÇAKAR - VAR HAKEMLERİ KIŞ UYKUSUNDA

Cumartesi gecesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a Kadıköy'de kaybettiği derbi sonrası, "Bu maç şampiyonluğun habercisi" dedi. Ama bence dün geceki maç yani 'ın 'u 70 dakika bir kişi eksik oynayıp yendiği karşılaşma daha çok şampiyonluğun habercisi gibi duruyor.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

Rakip ne kadar mütevazı olursa olsun 'de 70 dakika bir kişi eksik oynayıp maçı kazanıyorsanız, siz çok iyi takımsınız demektir. Önce N'Sakala adlı sorumsuzdan bahsedelim… Amatör futbolcuların bile yapmayacağı bir hareketle kendini attırdı. 5-10 dakika içinde art arda iki sarı kart gördü ki hakem haklıydı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

Oyundan atılınca tüm için kâbus başladı. Maç boyu Beşiktaş aradı ve Sergen Yalçın öyle zamanda öyle iki adamı içeri soktu ki maçı da belki onlar aldı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

Görünen maçın berabere biteceğiydi ama son dakikalarda Atiba, Rosier'nin önüne müthiş bir top attı. Yavaş çekimde izliyoruz. Rosier kafayı kaldırıp 'Kime topu atabilirim?' diye düşünüyor. Boşta kimseyi göremiyor ve haklı olarak kaleye vurup golü yapıyor.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

Maç boyu bakıyoruz, tüm futbolcular özellikle fizik olarak kapasitelerinin üzerinde oynadılar. Welinton'ı beğendim. Ljajic yorulana kadar iyiydi. Pek tabii ki Aboubakar da fazla koşmak zorunda kaldı, o da yoruldu.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

Ama sonuçta kazanan oldu. İddia ediyorum, eğer bu sene Beşiktaş şampiyon olacaksa dün geceki maç bir kırılma noktasıydı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Konyaspor maçı yorumu! "Şampiyon olacaksa..."

Hakem Özkahya kırmızı kartta kesin haklı. 'ın attığı gol öncesi mükemmel bir avantaj oynattı ki ardından gol geldi. Ama ikinci yarıda Welinton kafayı vururken ceza alanı içinde formasından açıkça çekildi, forma uzadı. Kesin bir VAR daveti gerekiyordu ama VAR hakemlerimiz kış uykusunda.

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