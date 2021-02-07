Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan galibiyet sözleri! "Savaşacağız demiştim"

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Kazandığımız galibiyetle, eski yerimizi aldık. Bu galibiyetle zirvede yerimizi aldık. Konuşulacak tek şey var; oyuncularımın mücadelesi, isteği, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım saygıyı hakkediyor.

SAVAŞACAĞIZ DEMİŞTİM



'Savaşacağız' demiştim, oyuncularım savaşın içinde ve savaşıyorlar. Bütün oyuncularım saygıyı hakkediyor, herkesin saygı duyması gerek.

Nedense biz duran top aldığımızda hakem o düdüğü bir türlü çalmıyor. İnanılmaz fauller yapılıyor. Biz duran top kullanmak istiyoruz, o avantajı vermek istiyoruz.

Geçen hafta 20 dakika maç oynanmadı, 7 dakika verildi. 3 dakikası yine oynanmadı, maç 7 dakikada bitirildi. Bu normal bir durum değil. Belki bazen konuşurken abartıyoruz ama bu hakem arkadaşlarla yıllardır oynuyoruz. Nasıl maç yönettiklerini biliyoruz.

KİM ŞAMPİYON OLURSA OLSUN

Bırakın, sahada mücadelemizi verelim. Kim şampiyon olursa olsun. En azından mücadelemizi verelim. Oluruz veya olamayız. Dışarıdan karışmayın.

Biz VAR'la çok ilgilenmiyoruz. Gerekirse VAR oyuna hiç karışmasın. Biz çıkar, aslan gibi mücadelemizi veririz. Yeter ki bıraksınlar, sahada mücadelemizi verelim.

N'SAKALA'NIN POZİSYONU...

N'Sakala'nın pozisyonu çok profesyonelce bir davranış değil. Kendisi de ne kadar hatalı bir hareket yaptığını anladı. Kendini kontrol etmesi lazım.

Biz 10 kişi de kalsak mücadelemizi veriyoruz. 9 kişi de kalsak bizim için hiçbir şey değişmez, yine aynı şeyi sahada vereceğiz.