Haberler Beşiktaş Üç puan değil

Üç puan değil

Teknik direktör , galibiyetinin derbi haftasında 3 puandan daha değerli olduğu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 21:37 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Üç puan değil

Teknik Direktörü , yarın oynanacak maçı öncesi oyuncularının konsantrasyon kaybı yaşamaması için özel bir toplantı gerçekleştirdi. Dün yapılan antrenman sırasında oyuncularını saha içinde toplayan Yalçın sözlerine "Yarın (bugün) iki ezeli rakibimizin maçı var. Bu derbiden çıkacak sonuç ligin zirvesini yeniden şekillendirebilir" dedi ve şöyle devam etti:

İLK BASAMAĞIMIZ OLSUN
"Bizim için önemli olan öncelikle Konyaspor virajını kazasız dönebilmek. Yarın alacağımız bir galibiyet, bize sadece üç puan değil, çok daha fazlasını getirecektir. karşılaşması, adım adım zirveye yürümemizin ilk basamağı olsun. Ben size güveniyorum, yönetim ve camiamız da bizlere. maçındaki şanssızlığımız unutun gitsin. Bu kez fırsatları golle sonuçlandıralım ve yolumuza devam edelim."

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