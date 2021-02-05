Haberler Beşiktaş Son dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi!

Son dakika: 'nin yeni başkanı !

Son dakika haberleri | Başkanı , 'nin yeni başkanı oldu. Başkan Çebi, tek aday olarak girdiği seçimin sonunda görevi Başkanı 'den devraldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 16:58 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 17:25
Son dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi!

Başkanı , 'nin yeni başkanı oldu. Başkan Çebi, tek aday olarak girdiği seçimin sonunda görevi Başkanı 'den devraldı.

Ahmet Nur Çebi, başkan seçilmesinin ardından şöyle konuştu;

9 kişilik yönetim kurulunu oluşturduk, görev dağılımı yapacağız. Çözülmeyen, bekleyen, çözmemiz gereken konular var. En önemlisi, spor yasası için düşüncelerimizle katkı sağlamaya gayret göstereceğiz.

Yayıncı kuruluş ile tekrar görüşme sürecinin başlayacağı ya da başka şekilde yayın haklarından kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak görüşmeler başlayacaktır.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Başkanlığına seçilen Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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