Son dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Başkan Çebi, tek aday olarak girdiği seçimin sonunda görevi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den devraldı.

Ahmet Nur Çebi, başkan seçilmesinin ardından şöyle konuştu;

9 kişilik yönetim kurulunu oluşturduk, görev dağılımı yapacağız. Çözülmeyen, bekleyen, çözmemiz gereken konular var. En önemlisi, spor yasası için düşüncelerimizle katkı sağlamaya gayret göstereceğiz.

Yayıncı kuruluş ile tekrar görüşme sürecinin başlayacağı ya da başka şekilde yayın haklarından kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak görüşmeler başlayacaktır.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."