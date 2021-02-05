Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı!

'ta hazırlıkları başladı!

'de üst üste aldığı yenilgisi ve beraberliği ile liderlikten 3. sıraya gerileyen , pazar günü sahasında ile karşılaşacak. Kartal, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 16:13
Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları başladı!

, 'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlılar ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda minik kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

SON DAKİKA