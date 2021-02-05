Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

Çebi 'nin de "Cenk ile uzun vadeli düşünüyorum" sözü sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanacağının işareti oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi 'nin geçmişten bu yana yakın ilişkisi bulunan milli golcüyü çok sevdiği ve geldiği günden bu yana takıma katmak istediği biliniyordu.

Cenk transfer edilirken 4 ay için kadroya katıldığını düşünenlere başkanın, "Bu sezon hem Cenk'in hem bizim Cenk gibi bir isme ihtiyacı var. O burada yeniden kendine gelsin sezon sonunda kulübüyle görüşüp yola devam etmek için gerekeni yaparız. Şimdilik yarım sezon kiralayalım ancak gelecek sene onunla yola devam etmeyi de planlayalım" dediği ifade edildi.