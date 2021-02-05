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'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

Son dakika haberi: Siyah beyazlılarda Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Tüm gelişmeler devam ederken Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz için teklif ettiği miktar da ortaya çıktı. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 18:33
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

'ta uzun süredir sözleşmesiyle ilgili konular gündemde olan Dorukhan Toköz için Beşiktaş Başkanı 'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

, "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

yönetimi aylar öncesinde başlattıkları Dorukhan görüşmelerinde başkanın da kararıyla son tekliflerini Aralık ayında iletti.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. 'ın bu rakamdan yukarı çıkmayacağı ve tekliften ödün vermeyeceği iletildi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

'a olumlu yanıt vermeyen 24 yaşındaki oyuncu 'ya gitmek için menajerinin görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor. Dorukhan'ın menajeri 'un özellikle 'da oyuncusuna kulüp baktığı ifade ediliyor. Başarılı orta sahayı geçtiğimiz sezon öncesinde transfer etmek istemiş ancak sonuca varmamıştı. ekibinin Dorukhan'ı o günden bu yana takibe devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

CENK TOSUN GELECEĞE DÖNÜK

'ta uzun uğraşlar sonrası santrfor bölgesine Başkan 'nin isteğiyle Cenk Tosun transfer edilmişti. Siyah-beyazlılar sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcuyla gelecek yıllarda da birlikte olmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

'nin de "Cenk ile uzun vadeli düşünüyorum" sözü sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanacağının işareti oldu. Başkan 'nin geçmişten bu yana yakın ilişkisi bulunan milli golcüyü çok sevdiği ve geldiği günden bu yana takıma katmak istediği biliniyordu.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! Son teklif ortaya çıktı

Cenk transfer edilirken 4 ay için kadroya katıldığını düşünenlere başkanın, "Bu sezon hem Cenk'in hem bizim Cenk gibi bir isme ihtiyacı var. O burada yeniden kendine gelsin sezon sonunda kulübüyle görüşüp yola devam etmek için gerekeni yaparız. Şimdilik yarım sezon kiralayalım ancak gelecek sene onunla yola devam etmeyi de planlayalım" dediği ifade edildi.

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