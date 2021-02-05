Ahmet Nur Çebi: Taş üstünde taş bırakmam!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. A Spor'un sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın 1 numarası, lig sonu için iddialı konuşup "Şampiyon olacağız ve olmak için mücadele edeceğiz. Kupayı da almak için varız" dedi. "Beşiktaş'ın önü kesilecek, Beşiktaş'ı şampiyon yapmayacaklar' söylemleri var. Bu konuda 2 etmen olabilir ya TFF ya da hakemler. Eğer hakemler Beşiktaş'ın önünü kesecek tarzda bir tavır ortaya koyarlarsa emin olun taş üstünde taş bırakmam, yer yerinden oynar. umuyorum böyle şeyler olmaz!" diyen Çebi, şöyle devam etti:

ÇIKIN TOPUNUZU OYNAYIN!

Hakemlere sesleniyorum adaletsizliğe sakın yer vermeyin. Birileri düşüyor birileri şampiyon oluyor çok daha fazla hassas olun. Tüm takımlara sesleniyorum puan almak adına futbolu kalitesizleştirmeyin. Marka değerine zarar veriyorsunuz, çıkın topunuzu oynayın." Ahmet Nur Çebi, transfer konusuna da değinerek "Transferde popülist davranmadım. Hulk ve Mandzukic gündemimize geldi. Beşiktaş'a zarar vermeyecek bir transfer politikası gereği olmadı" şeklinde konuştu.

TFF AÇIKLASIN

Federasyon lütfen limit konusunu artık açıklasın kimin ne kadar hakkı var nereye nasıl nasıl kullandı. Benim, F.Bahçe'nin, G.Saray'ın, Trabzonspor'un limitlerini TFF en azından bir kereye mahsus olmak üzere açıklasın.

LİMİTLER KULLANILDI

Çebi, Fikret Orman dönemine de göndermede bulundu: Transfer limitleri konusu açıklanmadan önce kulübü 16.5 milyon euro'luk yük altına sokarak gittiler. Transfer limitleri biz gelmeden önce kullanıldı. Birçok futbolcu ile uzun vadeli ve yüksek ücretli sözleşmler yapıldı. Kulübü ekonomik anlamda sıkıntıya soktu.

HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ

Sergen hocamız ne zaman isterse biz yolumuza onunla devam edeceğiz. Bugünün konusu değil kontrat konusu.. Hocamız ile hiç bir sorunumuz yok hocamızın yapmış olduğumuz transferle ilgili gönülsüzlüğü yok. Cenk Tosun ile ilgili kimsenin kafasında soru işareti olmaması lazım.

GÖREVİM BEŞİKTAŞ

Kulüpler Birliği başkanı olmak tercihim değil, Beşiktaş'a hizmet etmek benim görevimdir; bir diğer görevi de bir abi modeli olarak kabul ederim. Türk futboluna hizmet etmek şereftir.

TEKLİFİ 1 KURUŞ ARTTIRMAM

Çebi, Dorukhan hakkında da bilgi verdi. Çebi, "Dorukhan Toköz teklifimizi kabul etmedi. Teklifimiz kabul ederse gelsin oynasın. Yurt dışında oynamak istiyor. Ya bu ayın sonuna kadar işi bitireceğiz ya da başka yerde oynamaya devam edecek. F.Bahçe'ye giderse rahatsız olurum ama teklifimi bu yüzden 1 kuruş arttırmam" dedi.

ÖZTÜRK MUHATABIM DEĞİL

Antalya'nın eski başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında da konuşan Çebi, "Kendisi muhatabım değil. Antalyaspor'dan istifa etti ben onun Antalyasporlu olduğunu düşünmüyorum. Hangi takımı tuttuğu, hangi takımın kongre üyesi olduğu belli. Bizim camiamızın adını bir daha ağzına almasın" diye konuştu.

AVCI İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Başkan Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kulüpten maaş alması konusuna da değindi. Siyah-beyazlı yönetici, "Abdullah Avcı hocamız ile oturup anlaşacağız. Başka bir takımla hocalık yaparken Beşiktaş'tan ücret talep etmeyeceğini düşünmek istiyorum" ifadelerini kullandı.